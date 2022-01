SAN MARINO (ITALPRESS) – Francesco Bongarrà è stato nominato presidente dell’Autorità Garante per l’Informazione della Repubblica di San Marino. La sua nomina è stata votata all’unanimità dal Consiglio Grande e Generale, il Parlamento della Repubblica del Titano.

Giornalista professionista da 25 anni, 47 anni, siciliano, da vent’anni Bongarrà segue per l’Agenzia ANSA l’attività del Parlamento italiano. Giurista per formazione, è docente in materie attinenti la comunicazione e l’informazione presso gli MBA della Bayes Business School e dell’Imperial College di Londra, oltre che del Master nei Giornalismo dell’Università LUMSA in Roma. In Sicilia ha lavorato per L’Osservatore Romano e The Times, oltre ad aver diretto per quattro anni l’Ufficio stampa del Comune di Palermo. Per l’ANSA è stato corrispondente da Londra, Berlino e Buenos Aires.

Composta da cinque membri, l’Autorità Garante per l’Informazione di San Marino esercita in quel Paese le funzioni svolte in Italia dall’AGCOM e dal Consiglio Nazionale di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com