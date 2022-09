MILANO (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estinguere un incendio sviluppatosi in un’azienda chimica nell’hinterland di Milano alle 10.45 di stamattina.

Le fiamme sono divampate all’interno dell’impresa Nitrolchimica, in via Monferrato 75 a San Giuliano Milanese. L’incendio ha innalzato una densa colonna di fumo nero. Ancora ignote le cause. L’incendio sarebbe partito dalla ditta Tomolpack e si è esteso alle ditte vicine come

la Nitrolchimica. Sono due i feriti soccorsi. Al momento dello scoppio erano 17 i dipendenti dell’azienda presenti sul luogo di lavoro. Uno di loro, un uomo di 43 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni, attraverso il trasporto in elisoccorso, all’Ospedale San Gerardo di Monza a causa delle esalazioni. Per lui ustioni di secondo e terzo grado al volto, al torace e agli arti inferiori e superiori. Un altro dipendente, un uomo di 56 anni, è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale San Paolo con ustioni di primo e secondo grado al volto. Altri 15 dipendenti (quattro dei quali sono stati coinvolti) sono in fase di valutazione da parte del personale di Areu accorso sul posto con elisoccorso, 2 automediche, 6 ambulanze, 4 mezzi di coordinamento. “Questa mattina, nella zona industriale di Sesto Ulteriano, è scoppiato un incendio in via Monferrato. Le autorità preposte e le Forze dell’Ordine sono già sul posto per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona. Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata”. Lo scrive su Facebook il comune di San Giuliano Milanese. (ITALPRESS).

Photo credits: Vigili del Fuoco Milano