Secondo quanto riferito, Samsung sta ridimensionando il numero di telefoni che prevede di produrre nel 2022, da 310 milioni a 280 milioni. Questo, secondo SamMobile, che cita un rapporto dell'outlet coreano Maeil Business News. In termini assoluti, si tratta ancora di un bel pò di telefoni, ma è una diminuzione relativamente netta rispetto all'obiettivo originale dell'azienda (e dal numero riportato di telefoni che essa e i suoi partner hanno prodotto l'anno scorso).

Secondo quanto riferito, gli obiettivi di produzione ridotti influenzeranno i telefoni di tutta la sua gamma, dai modelli di fascia bassa alle ammiraglie.

In un certo senso, tagliare la produzione dei suoi telefoni meno costosi sembra controintuitivo: non si rivolgerebbero più persone a quelli durante una recessione economica? Ma ha senso quando si considera che l’alternativa è semplicemente non acquistare affatto un telefono. Le persone che sono sul mercato per i telefoni di fascia bassa potrebbero non volerne acquistare uno nuovo a meno che non debbano assolutamente farlo. E coloro che hanno telefoni di fascia alta probabilmente farebbero meglio a tenerli solo per un anno o due in più.

Samsung non è la sola azienda a sentire gli effetti di una pandemia in corso. Ma anche della guerra Russia/Ucraina (che ha portato l’azienda, insieme a molti altri, a fermare le spedizioni in Russia) e un’inflazione sempre crescente. Secondo quanto riferito, anche Apple si aspetta vendite relativamente stagnanti quest’anno, poichè prevede di produrre circa lo stesso numero di telefoni del 2021, nonostante il fatto che stia probabilmente lavorando su alcuni aggiornamenti piuttosto grandi.

