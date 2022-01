ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Samsung è pronta a un annuncio rivoluzionario. Questo trapela dalla notizia che a febbraio il brand coreano terrà un evento virtuale sul quale per ora resta la massima segretezza. Gli unici spiragli arrivano da un editoriale di TM Roh, presidente e Responsabile della divisione MX Samsung Electronics. E il titolo è tutto un programma: “In un mondo in continuo mutamento rivoluzioniamo le regole dello smartphone”.

Guardandomi attorno non posso che stupirmi di quanta innovazione troviamo oggi nel mondo. Più di tutto mi appassiona l’evoluzione dello smartphone. Un singolo dispositivo che ha aperto nuovi settori digitali: dal lavoro e la didattica a distanza, all’intrattenimento e al fitness. Oltre alla possibilità di catturare, esplorare e comunicare con chiunque, in qualsiasi punto del pianeta, con un semplice tocco. Lo smartphone spalanca le porte a un progresso senza limiti, cosa che noi di Samsung non abbiamo mai dato per scontata.

“In un oceano di smartphone sempre uguali e aggiornamenti ripetitivi – aggiunge – conserviamo la ferma ambizione di captare i segnali della trasformazione in fermento. Prestando attenzione ai vostri riscontri e continuando a offrire delle mobile experience che consentono a ognuno di noi di fare progressi. Con ogni nuova evoluzione dei dispositivi Samsung Galaxy abbiamo introdotto funzionalità che hanno ridefinito tutta la categoria. Ed è ciò che stiamo per fare anche stavolta”.

“All’Unpacked del prossimo febbraio presenteremo il dispositivo più notevole mai lanciato nella serie S. La nuova generazione di Galaxy S è arrivata, e riunisce tutte le migliori feature del Samsung Galaxy in un unico, straordinario prodotto. Diventerete così padroni della notte, scattando le foto più belle e luminose e girando i video più straordinari mai ottenuti con uno smartphone. E del giorno, grazie alla potenza, la velocità e gli strumenti che nessun altro può offrire”, continua Roh.

“Potrete sfruttare le innovazioni all’avanguardia rese possibili dall’esperienza Galaxy più smart di sempre. Con la soddisfazione di far parte di un ecosistema Galaxy che non è mai stato così sostenibile. Inoltre, aiuterete Samsung a riscrivere ancora una volta il futuro dello smartphone. Preparatevi all’esperienza Ultra definitiva”, conclude.

(ITALPRESS).

