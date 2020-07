Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per la Sampdoria che senza particolari problemi supera per 3-0 il Cagliari di Walter Zenga e fa un grosso balzo avanti in ottica salvezza. A decidere la sfida la rete realizzata da Gabbiadini e la strepitosa doppietta di Bonazzoli. Per i sardi continua il momento negativo con il successo che manca ormai da ben cinque partite. A sbloccare la gara dopo otto minuti e’ la Sampdoria con Gabbiadini: traversone dalla destra di Linetty, sponda di Jankto, il pallone giunge al centravanti blucerchiato che di testa supera un incolpevole Cragno, realizzando la sua decima rete stagionale. Al 40′ il raddoppio dei blucerchiati: i rossoblu’ perdono un pallone a centrocampo che favorisce una ripartenza guidata da Bonazzoli, che giunto ai 25 metri lascia partire una violenta conclusione mancina rasoterra che si spegne alle spalle dell’estremo difensore dei sardi. Sampdoria a quota 38 punti, Cagliari fermo a 41.

La Fiorentina vince nettamente a Lecce e si mette quasi in salvo lasciando i salentini al terz’ultimo posto con 10 punti di distanza. Gara senza storia fin dall’inizio con la rete di Chiesa, il rigore fallito da Pulgar e le reti sul finire di primo tempo di Ghezzal e Cutrone.

