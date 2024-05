PALERMO (ITALPRESS) – Il siciliano Narciso Salvo di Pietraganzili ha presentato a Jakov Milatovic, Presidente del Montenegro dal 2023, le Lettere Credenziali, firmate dal Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta Fra’ John T. Dunlap, che lo accreditano quale Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta presso il Paese balcanico.

In rispetto delle Convenzioni Internazionali e della Carta Costituzionale dell’Ordine di Malta, Salvo di Pietraganzili, quale Ambasciatore di grado e di rango, condurrà la missione diplomatica in Montenegro.

Il Sovrano Ordine di Malta è una delle istituzioni più antiche della civiltà occidentale e cristiana. Ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica sin dal 1113 e soggetto di diritto internazionale, il Sovrano Ordine di Malta ha relazioni diplomatiche con più di 100 Stati e con l’Unione Europea ed ha lo status di osservatore permanente alle Nazioni Unite. È neutrale, imparziale e apolitico.

Oggi l’Ordine di Malta opera in 120 paesi dove fornisce assistenza alle persone bisognose attraverso le sue attività mediche, sociali e umanitarie. Nel quotidiano, il suo ampio spettro di progetti sociali fornisce un aiuto costante a coloro che sono dimenticati o esclusi dalla società. L’Ordine si impegna in modo particolare ad aiutare le persone che sono colpite da conflitti armati o disastri naturali, fornendo assistenza medica, prestando cure ai profughi e distribuendo medicinali e attrezzature di base per la sopravvivenza. In tutto il mondo l’Ordine di Malta si dedica alla tutela della dignità umana e all’assistenza di tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, indipendentemente dalla loro origine o religione.

Narciso Salvo di Pietraganzili è nato a Palermo dove si è laureato in Giurisprudenza.

Già Dirigente del Sistema Confindustria e membro Consiglio Generale di Federchimica, Presidente Onorario Assofertilizzanti, Componente di Consiglio d’Amministrazione di diverse Società di rilievo nazionale.

A marzo scorso il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha presieduto la cerimonia di intitolazione di una strada all’intellettuale palermitano Giuseppe Salvo Cozzo, bibliografo (1856-1925) con ampi contatti con la cultura nazionale ed europea che ne ampliarono i già vasti interessi e nel dicembre 1897 fu chiamato per titoli alla direzione della Biblioteca Nazionale di Palermo che resse fino al 1925, anno della sua morte.

-foto ufficio stampa Ordine di Malta –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]