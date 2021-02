CATANIA (ITALPRESS) – “Ormai vengo spesso in Sicilia. Almeno due volte al mese. Una volta a Palermo e una volta a Catania. Ho un legame diretto con il territorio così sto un pò con le arancine e un pò con gli arancini a seconda delle settimane”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Catania, in vista dell’udienza di domani del processo per il caso dei migranti salvati dalla Ong Open Arms e rimasti a bordo della nave Gregoretti.

“Con il presidente della Regione Siciliana parleremo di sviluppo, di crescita, di lavoro, di futuro, di sostegno agli agricoltori e ai pescatori, di sviluppo dei porti”, ha aggiunto in conferenza stampa, alla presenza del governatore Nello Musumeci.

“Con il ministro dei Trasporti – ha aggiunto – abbiamo già parlato perchè l’Italia e la Sicilia possano diventare una piattaforma turistica e logistica nazionale nel Mediterraneo”.

(ITALPRESS).