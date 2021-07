Salvini “Sostegno polizia penitenziaria, detenuti dovrebbero lavorare”

"Si parla male e spesso a sproposito della polizia penitenziaria quindi ci ho tenuto a portare alle ragazze il mio sostegno e quello di tanti italiani". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della sua visita al carcere femminile di Rebibbia a Roma. "L'impegno è di portare più lavoro nelle carceri perché le detenute e i detenuti potrebbero e dovrebbero lavorare per contribuire alle spese che gli italiani hanno per il loro mantenimento e per avere un'occasione di riscatto". mgg/