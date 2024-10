GENOVA (ITALPRESS) – “Più lontano andiamo e meglio è. Ma l’importante è vincere, se non si vince il rischio è di fermare tutto”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, parlando delle elezioni regionali in Liguria a margine di un evento a Genova. “In democrazia è giusto così, ma nella coalizione di sinistra c’è gente che i cantieri che stiamo portando avanti li vorrebbe fermare – ha aggiunto Salvini -. Penso alla Gronda che sarà fondamentale per Genova e la Liguria: qualcuno vorrebbe ripensarci. L’importante è riconfermare la continuità di buon governo e progresso. Poi è chiaro che come Lega conto di avere un ottimo risultato, abbiamo come capolista uno dei protagonisti del modello Genova e del rinascimento ligure. Più di questo è difficile fare”. In programma oggi la visita a un banchetto della Lega in centro città e un pranzo di autofinanziamento a Pontedecimo, in Valpolcevera.

