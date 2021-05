Salvini: “L’immigrazione è positiva solo se controllata e qualificata”

“Stiamo lanciando l’Italia come meta turistica per tutto il mondo, se il biglietto da visita sono migliaia di sbarchi di migranti al giorno non facciamo un buon servizio al Paese”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un incontro con le associazioni del commercio. ror/gtr