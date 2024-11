MILANO (ITALPRESS) – “L’amministrazione locale è il mestiere più bello e difficile, penso che tutti abbiano l’ambizione per fare qualcosa nella propria comunità. Sono innamorato di Milano, io cerco di dare un contributo con il governo, sicuramente avendo 51 anni di milanesità nel sangue c’è qualcosa in più per la mia città. Quindi sì, mi piacerebbe qualora si potesse presentare l’occasione, ma non a breve. Prima di appendere le scarpe al chiodo, spero di dedicarmi al servizio della mia città, mi riempirebbe di gioia e orgoglio”. Così oggi il ministro dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, in video collegamento con l’evento “Fili per il futuro delle città”, in corso alla Università Iulm.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).