Salvini “Giusto terzo mandato per i sindaci, non si capisce limite”

TORINO (ITALPRESS) - "Sono sempre stato sostenitore del terzo mandato per i sindaci, perché se uno è bravo è giusto che cittadini possano continuare a sceglierlo e non eliminarlo, questo per me vale per i governatori e per tutte le cariche elettive. Non c’è nessun limite di mandato per parlamentari, senatori e ministri, non si capisce perché un sindaco debba avere questo limite". Così il vicepremier Matteo Salvini margine all’assemblea Anci a Torino. xn3/ads/col/mrv