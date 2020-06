BAGHERIA (PALERMO) (ITALPRESS) – “Gelo con Musumeci? No. E’ uno dei governatori che sento più spesso, persona stimata e stimabile. Sono contento del lavoro che sta e stiamo facendo”. Lo dice in un’intervista all’Italpress il leader della Lega, Matteo Salvini. In Sicilia il Carroccio ha per la prima volta un assessore in Giunta regionale, Alberto Samonà, che ha la delega ai Beni culturali e l’identità siciliana. “Al Sud c’è fame di lavoro e bellezza. E’ stata una precisa scelta la nostra di occuparci, in Sicilia e Calabria, di beni culturali – spiega -. Bellezza, archeologia, musei, biblioteche: questo significa che, a differenza di quello che diceva qualcuno in passato, con la cultura si mangia e si lavora. La riapertura dei musei appena finito il lockdown ha portato 40mila visitatori a vedere le bellezze siciliane. L’Italia è bella, siamo orgogliosi di dare il nostro contributo alla bellezza ma soprattutto al lavoro, perchè in Sicilia con le sovrintendenze e lo splendore che c’è da gestire e rilanciare si possono creare tanti posti di lavoro”.

(ITALPRESS).