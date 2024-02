SASSARI (ITALPRESS) – “Ne parlerò sicuramente con i ministri degli Interni e della Difesa. Che un orgoglio italiano e sardo come la Brigata Sassari, con più di mille ragazzi, stia a poche centinaia di metri da una centrale dello spaccio e della prostituzione gestita dalla mafia nigeriana è qualcosa di inaccettabile. Farò di tutto perchè questi ragazzi, che sono un orgoglio per le missioni di pace nel mondo, possano riportare un pò di pace al centro di Sassari. Già da domani a Roma mi muoverò, è una situazione inaccettabile”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini oggi a Sassari per proseguire i tour in Sardegna a sostegno del candidato del centrodestra alle Regionali del prossimo 25 febbraio Paolo Truzzu. Il leader della Lega, accompagnato dal coordinatore regionale Michele Pais, ha visitato ieri sera Alghero, mentre oggi a Sassari ha incontrato alcuni cittadini e un presidio di manifestanti alla casa Divina Provvidenza che chiuderà a marzo dopo il fallimento dichiarato a dicembre.

“La Sassari-Alghero e la Sassari-Olbia sono due priorità – ha proseguito in un punto stampa – La prossima volta a Sassari vedrò le case che stiamo sistemando con i soldi del ministero e del Pnrr, poi Nuoro con il collegamento ferroviario, le case a Oristano, il porto di Cagliari, l’aeroporto con il sistema Olbia-Alghero-Cagliari. Da ministro delle infrastrutture voglio mantenere tutti gli impegni presi con i sardi”.

