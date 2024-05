Salvini “A Bari la partita delle comunali è aperta”

BARI (ITALPRESS) - "Non vedo l'ora che arrivi il 9 giugno, perché quella che la sinistra pensava una partita già chiusa e già vinta, è assolutamente aperta e questo per noi è emozionante. Abbiamo scelto un candidato che ama la sua città più di ogni altra cosa, quindi scelta migliore non poteva essere fatta". Lo ha affermato a Bari il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un comizio tenuto nel comitato elettorale del candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito insieme a quest'ultimo e al senatore Roberto Marti. xa2/mgg