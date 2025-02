Salvato “Alleanza uomini-donne per obiettivi uguaglianza di genere”

ROMA (ITALPRESS) - Alleanza vuol dire avere "un approccio fatto soprattutto della volontà di individuare ciò che ci unisce, non ciò che ci separa, e che coinvolge in maniera trasversale tutti gli interlocutori. Oggi per poter realizzare obiettivi importanti che hanno un effetto sulla collettività significativo è necessario trovare ambiti di partnership tra interlocutori, stakeholder, opinioni e generi differenti". Lo ha detto Carola Salvato, presidente del Global Women in PR Italia, a margine dell'evento "Oltre le differenze: un'alleanza per trasformare il futuro" in Senato, promosso da Global Women in PR Italia, con il patrocinio di Inclusione Donna. xi2/sat/gsl