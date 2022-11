Salvati due cani in difficoltà in alta quota nel bresciano

Elisoccorritori in azione in provincia di Brescia per un salvataggio in quota. Recuperati dai Vigili del Fuoco due cani in difficoltà sulla cima del monte Stabio, a 2.500 metri d’altezza. pc/gtr