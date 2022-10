VENEZIA (ITALPRESS) – Dal restauro dei portici dell’ex Palazzo Reale, alle Procuratie Nuove, alla messa in sicurezza di alcuni tratti delle pavimentazioni in Piazza San Marco con la manutenzione e l’impermeabilizzazione dei cunicoli per la salvaguardia dell’area dalle alte maree, poi il ripristino dei paramenti lapidei del Nartace della Basilica e la verifica del presidio statico della volta di San Leonardo.

Sono stati presentati questa mattina, nella sede dell’Ateneo Veneto, il programma e cronoprogramma degli interventi per la salvaguardia dell’insula di Piazza San Marco. Un progetto complesso in mano a una regia unica di cui fanno parte, oltre al Comune di Venezia, il Provveditorato per le Opere pubbliche, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e la Procuratia di San Marco. A stretto contatto con la direzione dei lavori le associazioni di categoria “che saranno costantemente informate sulla prosecuzione degli interventi” ha confermato l’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga illustrando il progetto.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia-

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com