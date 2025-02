Salva Milano, Salvini “Fosse per me sarebbe già stato approvato”

MILANO (ITALPRESS) - "Fosse stato per me il Salva Milano sarebbe già stato approvato l'estate scorsa. Sono Pd e la sinistra che hanno avuto qualche dubbio". Così il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al villaggio olimpico di Milano. "Adesso è passato quasi un anno e siamo punto a capo. Ci sono migliaia di famiglie che attendono casa loro, che hanno pagato e quindi non possono rimanere ostaggio di interpretazioni giuridiche o di processi penali e quindi conto che il Pd, che l'ha fermato in estate, non lo fermi più perché ripeto non è un favore a questo o quel sindaco, a questo o quel costruttore, ma ci sono migliaia di famiglie che hanno pagato una casa che vorrebbero fosse loro a tutti gli effetti", ha aggiunto Salvini. (ITALPRESS) xp2/trl/gtr