Salute, Requirez “Dopo pandemia fuga donatori sangue tra più giovani”

PALERMO (ITALPRESS) - "In Italia ci sono circa 1 milione e 700 mila donatori ma ormai la fascia di età si è cristallizzata verso quella medio-alta. C'è l'inizio di una fuga che ancora non consente, al contrario di quanto avviene in altri paesi, di raggiungere i livelli di donazione pre-covid". Lo ha detto Salvatore Requirez, dirigente generale del Dasoe - Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana, a margine della "Giornata dell'Educazione sanitaria e il ruolo della comunicazione", a Palazzo dei Normanni, a Palermo. col3/gsl