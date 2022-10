ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è la Giornata Mondiale della Salute

Mentale. Dopo il commissariamento anche su questo tema è iniziata

la ricostruzione. Investiti quasi 11 milioni di euro per

rafforzare la rete per il benessere psicologico”. Lo scrive su

facebook il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

“In particolare, abbiamo destinato 2,5 milioni di euro a un fondo

dedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e la

prevenzione del disagio psichico rivolto in primo luogo ai giovani

e alle fasce più fragili della popolazione, attraverso voucher da

utilizzare presso strutture pubbliche del Lazio, coinvolgendo la

rete degli psicologi e degli psichiatri. Inoltre, 2 milioni di

euro serviranno per potenziare gli ‘Sportelli Ascoltò per il

supporto e l’assistenza psicologica presso le scuole. Infine, 6,4

milioni serviranno per rafforzare i servizi di prossimità e di

comunità per la salute mentale, con attività complementari a

quelle già svolte dal sistema sanitario pubblico”.

“Con la pandemia, i disturbi psicologici sono aumentati e noi

stiamo cercando di dare risposte concrete e immediate al malessere

profondo che purtroppo in tanti provano.

Per noi è uno degli investimenti più importanti perchè il

benessere delle persone viene prima di tutto. Bisogna parlarne,

bisogna soprattutto agire” conclude Zingaretti.

– foto: ufficio stampa Regione Lazio

(ITALPRESS).