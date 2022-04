PALERMO (ITALPRESS) – La centralissima via Principe di Villafranca, nei pressi di via Dante, uno dei biglietti da visita di Palermo per i turisti, appare la mattina del 9 aprile come una mini-discarica a cielo aperto. Eppure nella notte era previsto un servizio speciale di spazzamento notturno. Così riportava un avviso della Rap (Risorse Ambiente Palermo), con la zona rimozione valida dalle dalle 21 di venerdì 8 alle 3 di sabato 9 aprile. Le auto sono state spostate come da programma, ma a mancare all’appello è stata la pulizia della strada.

(ITALPRESS).

