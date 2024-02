ROMA (ITALPRESS) – Sta per tornare la stagione preferita da ogni motociclista, e Triumph Motorcycles lancia un Open Weekend nazionale per invitare tutti gli appassionati a conoscere da vicino alcune delle novità più attese del 2024, e per offrire la possibilità di testare su strada il proprio modello preferito, scelto tra quelli più richiesti e rappresentativi proposti dal brand di Hinckley. La data da fissare nel calendario è il weekend del 16 e 17 marzo, proprio alle porte della primavera 2024: il momento perfetto per salire in sella e testare una Triumph. Get On It! In primissimo piano, in occasione dell’Open Weekend, tanti nuovi modelli 2024, la gamma colori rinnovata e alcune, affascinanti e pregevoli Special Editions: Le inedite, attesissime Modern Classics Speed 400 e Scrambler 400 X, i due modelli che segnano l’esordio di Triumph nel segmento, in grande crescita, delle moto compatte, in vendita da poche settimane e già molto richieste da tanti motociclisti italiani grazie a livelli di qualità, finitura e guida senza precedenti nel panorama competitivo.

Le nuove Tiger 900, in versione GT Pro e Rally Pro, che offrono il pacchetto più completo e performante all’interno del segmento delle adventure di media cilindrata: moto dalla personalità inconfondibile e dal comportamento dinamico esuberante, grazie al piacere di guida del motore a 3 cilindri con architettura ad accensione irregolare T-Plane. Le iconiche Scrambler 1200 X ed XE, veri e propri gioielli della collezione Bonneville, tanto eleganti nelle finiture quanto impareggiabili dal punto di vista delle performance su strada e in offroad. Moto affascinanti, per andare ovunque, con stile, nel pieno rispetto del concept originario alla base stessa della definizione di “scrambler”. Le raffinate Stealth Edition, i modelli in edizione speciale, disponibili solo per il 2024, realizzate sulla base di 8 rappresentanti della gamma Bonneville e caratterizzate da livree spettacolari, dallo spiccato sapore custom: grazie alle abilità specifiche degli artigiani del Triumph Paint Shop, ogni Stealth Edition emana un fascino magnetico dato da innata eleganza e finiture di alto livello.

Ma oltre ad ammirare dal vivo la gamma del Costruttore Britannico, i partecipanti al weekend di “porte aperte” avranno la possibilità di prenotare ed effettuare il proprio test ride selezionando il modello preferito tra quelli disponibili nel parco demo della Concessionaria che si èscelto di visitare, come ad esempio l’audace roadster sportiva Street Triple 765 (in allestimento R o RS), autentica fuoriclasse della categoria e dell’intera gamma Triumph, le carismatiche adventure Tiger 1200, oppure le divertenti e maneggevoli Trident 660 e Tiger Sport 660, le uniche del proprio segmento a poter vantare le performance inconfondibili del motore a 3 cilindri.

foto: ufficio stampa Triumph Motorcycles Italia

