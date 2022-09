GENOVA (ITALPRESS) – Il Salone nautico torna a Genova per la sua 62° edizione e la città si prepara a questo grande appuntamento internazionale con un fitto calendario di eventi collaterali. E’ un vero e proprio Fuori Salone, un Salone che si apre e contamina tutta la città, con un fitto calendario di manifestazioni tra musica, spettacoli, iniziative culturali e valorizzazione delle ricchezze e delle specificità di Genova, della sua cultura marinara e del suo legame con il mare e con la nautica, tratto caratteristico e distintivo di questa terra.

“Il Salone nautico è forse l’appuntamento più importante dell’anno per Genova e la Liguria – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, da un lato per il legame storico della Liguria con il settore della nautica, una delle eccellenze produttive e manifatturiere di questa terra, dall’altro perchè i numeri confermano come sia un eccezionale volano turistico in un mese di settembre che si annuncia ancora di grande successo, per una regione che si muove sempre più in direzione di una ricettività 12 mesi l’anno. Quest’anno abbiamo scelto di portare il Salone in città, con una serie di eventi e appuntamenti dedicati a residenti e turisti, per far sì che il Salone sia sempre di più un momento di festa per la città, e per celebrare, ancora una volta, l’indissolubile legame di Genova, capitale del Mediterraneo, con il mare”.

“Genova si prepara ad accogliere i tantissimi visitatori, imprese espositrici e addetti ai lavori con eventi che puntano alla scoperta della nostra città e del suo forte legame storico con il mare – commenta il vicesindaco di Genova – un legame che vogliamo sempre più valorizzare, anche nel volto del futuro della nostra città, a partire dal nuovo Waterfront di Levante, che ospita il Salone, un progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione perchè riallaccia una parte della città alla sua vocazione marinara”.

“Abbiamo presentato la settimana scorsa la 62esima edizione del nostro Salone Nautico internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica, che si terrà a partire da questo giovedì 22 settembre a martedì 27 settembre – spiega Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica – Le istituzioni del territorio, Regione Liguria e Comune di Genova in primis, non hanno mai fatto mancare il loro supporto: un evento che riflette l’eccellenza di un comparto in crescita e promuove sempre maggiori e più importanti opportunità di sviluppo. Il programma di eventi in città è un importante esempio di collaborazione fruttuosa in prospettiva sinergica comune, per migliorare l’offerta complessiva. Il Salone Nautico è riconosciuta opportunità di promozione territoriale, una grande cassa di risonanza per le eccellenze della città e della Regione, che coinvolge i visitatori nazionali e internazionali alla scoperta della ricchezza del tessuto artistico, culturale, turistico e commerciale di Genova e della Liguria”.

“Il Salone Nautico Internazionale di Genova è, oltrechè uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il nostro territorio, un’irrinunciabile occasione di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutta la nautica che, assieme all’economia del mare e alla logistica, rappresenta uno dei settori trainanti del sistema Liguria – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico – Ma è opportuno sottolineare le ricadute economiche che genera l’indotto: ogni visitatore del Salone Nautico spende a Genova, fuori dai confini della manifestazione, in media 125 euro. Una cifra che, se moltiplicata per i 188 mila visitatori che ci furono nell’ultima edizione pre-pandemia (2019), potrà riversare in città più di 23 milioni di euro. Non solo: se la sommiamo alla spesa degli espositori, che a differenza dei visitatori stanno qui almeno 6 giorni (la durata della manifestazione più i giorni di allestimento e disallestimento), e inoltre hanno un comportamento di spesa superiore, applicando il moltiplicatore usato per le fiere (secondo cui ogni euro investito all’interno della manifestazione ne riversa 10 volte tanto sul territorio) arriviamo in totale a 60 milioni di euro”.

“Il programma di eventi che abbiamo predisposto in occasione del Salone Nautico – spiega il consigliere delegato ai grandi Eventi del Comune di Genova – punta sull’intrattenimento di piazza, una dimensione a cui purtroppo, durante l’emergenza pandemica, abbiamo dovuto per molto tempo rinunciare. Lo spettacolo in piazza De Ferrari per la serata di apertura del Salone Nautico, i concerti e gli spettacoli nelle serate successive, per non tralasciare i tour nel centro storico accompagneranno le serate dei genovesi e dei visitatori, usciti dal Salone, con un’offerta di divertimento e intrattenimento che animerà il centro città”.

“Anche quest’anno – spiega l’assessore al Commercio e alle Tradizioni del Comune di Genova – Genova ha saputo fare sistema e grazie alla sinergia tra enti locali, Agenzia InLiguria, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria e relativi CIV è possibile offrire ai genovesi e ai visitatori un’ampia gamma di eventi e iniziative, che faranno vivere il Salone Nautico come una festa diffusa”.

“Con il Progetto Cambusa dei Mari poi abbiamo lavorato per una sperimentazione importante: abbiamo iniziato a coinvolgere tutte le realtà commerciali ed artigianali cittadine con marchi riconosciuti (Botteghe storiche, locali tradizione, Artigiani in Liguria ecc) per creare un circuito non solo virtuale ma anche fisico affinchè i visitatori possano scoprire le eccellenze del commercio e del saper fare genovese. Una vera rete caratterizzata dalla qualità e dalla identità territoriale che con Camera di Commercio e l’Assessorato regionale allo sviluppo economico, miriamo ad ampliare sempre di più e che vorremmo riproporre ad ogni grande evento cittadino In forte continuità con gli ultimi 5 anni, il Salone Nautico sarà così un evento aperto sulla città e per la città, in grado di catalizzare l’attenzione del grande pubblico sulle tipicità del nostro territorio, valorizzando le nostre eccellenze commerciali e artigianali, con ricadute positive non solo nei giorni del Salone, ma anche a lungo termine”.

“Il Salone Nautico è il primo grande appuntamento di richiamo turistico per Genova della stagione autunnale – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Genova – dopo una stagione estiva sold out, abbiamo forti segnali positivi anche per i prossimi mesi e Genova si sta preparando ad accogliere flussi turistici che si stanno consolidando anche in soggiorni che non sono più solo ‘mordi e fuggì, dimostrando la voglia dei visitatori a scoprire sempre di più la nostra città e i percorsi escursionistici nell’entroterra come occasione di sport outdoor. Gli eventi collegati al Salone saranno un biglietto da visita straordinario per i turisti che potranno vivere una città viva con eventi e concerti per tutti i gusti. Nei prossimi mesi Genova ospiterà congressi internazionali, grandi mostre e nel 2023 The Ocean Race Genova The Gran Finale, un evento che avremo modo di conoscere nel dettaglio anche all’interno della lounge del Salone, attraverso incontri e dibattiti”.

“Abbiamo avuto una partecipazione a dir poco entusiastica da parte delle imprese certificate come eccellenze del territorio genovese, a dimostrazione del fatto che c’è grande attesa per questo 62° salone – commenta Alessandro Cavo, Delegato della Camera di Commercio per le botteghe storiche – Hanno aderito 22 Botteghe storiche, 4 Locali di Tradizione, 20 ristoranti Liguria Genova Gourmet, 2 Genova Gourmet Bartender e 27 Artigiani in Liguria. Le tipologie sono le più diverse, dall’osteria fuori porta alla libreria antiquaria del centro storico, dall’artigiano del rame al pasticcere/cioccolatiere”.

foto: ufficio stampa Regione Liguria

