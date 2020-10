TORINO (ITALPRESS) – “Stiamo per varare una delibera che prevede delle restrizioni nei centri commerciali, che saranno chiusi sabato e domenica. Resteranno aperte solo le attività alimentari e le farmacie”. Lo ha detto il presidente del Piemonte Alberto Cirio, annunciando la decisione della regione di chiudere i centri commerciali nei fine settimana. I numeri dell’emergenza Covid in Piemonte non sono positivi. Sei i decessi nelle ultime 24 ore con 1.396 nuovi casi. “Nel nostro contesto epidemiologico, abbiamo istituito delle misure di grande rigore, che si aggiunge alla chiusura di tutte le attività da mezzanotte” ha aggiunto Cirio, spiegando che gli interventi devono essere chirurgici. “I tamponi vanno fatti quando servono, e nel periodo estivo avevamo meno esigenze. Oggi abbiamo un dato che è di più diecimila tamponi al giorno, l’obiettivo è di undicimila” ha spiegato. I posti in terapia intensiva, sono saliti da 327 a quota 614, che sono attivabili. “Il piano del Governo, ha dato le autorizzazioni alle Asl il 10 ottobre per fare i posti in terapia intensiva. E noi il piano per gli interventi l’abbiamo mandato a inizio luglio”, ha concluso Cirio.

(ITALPRESS).