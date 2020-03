Sono saliti da 134 a 144 i positivi in Valle d’Aosta rispetto a all’ora di pranzo. Lo comunica la regione, che informa anche che per persone in isolamento sono 1.443 da 1.398, nell’ultimo bollettino. Restano due per ora i decessi registrati. Sono 61 i positivi ospedalizzati, di cui 6 in rianimazione. 99 i tamponi in attesa.

