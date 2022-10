Salerno, sequestrate in Cilento oltre 100 tonnellate di pellet

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato, in cilento, oltre 100 tonnellate di pellet (in 7 mila sacchi) non conforme agli standard di sicurezza per il consumatore e per l’ambiente. Denunciati per frode in commercio due imprenditori. gsl/pc/red