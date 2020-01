SALA “SU POLITICHE AMBIENTALI NESSUNO COME MILANO”

Nel corso della kermesse del Partito Democratico ‘Nord Face – Lavoro, sviluppo e ambiente: il Nord per l’Italia’, a Milano, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala è tornato a parlare delle polemiche con i Verdi scoppiate in seguito al taglio di 35 alberi nel parco di via Bassini, dove sorgeranno i nuovi laboratori di chimica del Politecnico di Milano. Sala ha citato direttamente la portavoce dei Verdi, Elena Grandi, che è anche vicepresidente del Municipio 1 di Milano, che nei giorni scorsi ha più volte chiesto le scuse da parte del primo cittadino. “Quando la signora Grandi – ha detto Sala -, che fa parte della mia maggioranza e che gode dei privilegi di chi è nella mia maggioranza, al primo distinguo, si permette di dirmi che devo scusarmi, quando noi coraggiosamente facciamo cose come Area B, io rispondo ‘ma come? Ma che riconoscibilità hai tu a livello internazionale? Ma cosa avete fatto per il Paese? Volete continuare ad essere testimoni? Io non ho paura della verità e non mi manca il coraggio per dire che, se dovessi ricandidarmi, la bandiera dell’ambientalismo la porterò avanti io. Se va bene, è così. Altrimenti ognuno tragga le proprie conclusioni. Ma è il momento del coraggio e di far sapere che noi ci siamo”.

Il sindaco ha quindi ricordato le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale in materia ambientale: “credo che quello che abbiamo fatto a Milano, dall’Area B allo sharing dei veicoli, dai due miliardi per i bus elettrici al finanziamento per cambiare le caldaie, fino alle nuove metropolitane, sia qualcosa che non solo non ha fatto nessuna città italiana, ma anche nel mondo non l’hanno fatto tante città” ha sottolineato Sala, invitando i presenti a “guardare la rassegna stampa internazionale, a guardare cosa dicono le testate internazionali delle politiche ambientali del sindaco di Milano. Questa è la realtà, non le chiacchiere”.

(ITALPRESS).