MILANO (ITALPRESS) – “Vi voglio garantire che questo governo sta continuando a lavorare con una intensità che non potete immaginare. Stiamo ancora chiudendo tante cose che in condizioni normali, un mese e mezzo prima chiamavi Roma e non rispondeva nessuno. Rimpiangeremo questo governo, è una cosa negativa che non abbia potuto andare avanti perchè sta lavorando come se non ci fosse domani”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipando al festival “Il tempo delle donne” alla Triennale di Milano. Parlando poi di Pnrr e politiche abitative, ribadisce quanto detto alla festa dell’Unità di Milano: “Quello che manca è un piano casa serio. Ultimo è stato quello di Fanfani ed era un fior fiore di piano casa. Il tema della casa è centrale e su questo manca qualcosa. Per Milano invece sarebbe quanto mai importante”. “Io non conterei molto su un nuovo governo Draghi ma mi piacerebbe per la stima che ho per la persona – ha concluso -. Piacerebbe a tanti ma non lo vedo semplice. Dipende da chi vince e da come si vince. Il principale partito in Italia è quello fatto da transfughi da un partito all’altro”.(ITALPRESS).

Photo credits: xa1