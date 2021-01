MILANO (ITALPRESS) – In un video pubblicato sulla propria pagina Instagram, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ricandidatosi alle prossime elezioni amministrative, ha tracciato i contorni della città che intende guidare per altri cinque anni. Sala ha parlato di “una città che lotta per l’equità sociale e che intensifica l’impegno per l’ambiente”, sottolineando che “sulla transizione verso un modello più ecologico, Milano sta già facendo molto, ma intendiamo moltiplicare gli sforzi per una città a energia pulita, mobilità sostenibile, digitalizzazione avanzata e partecipata, servizi ai cittadini sempre più prossimi e accessibili”. Una visione che, secondo il sindaco-candidato Sala, necessita del supporto dei giovani: “Per fare questo – ha infatti spiegato – ho inteso chiamare anzitutto i giovani a partecipare e eventualmente a candidarsi. Si comincia a costruire il futuro nel presente e le energie giovani sono e saranno indispensabili per disegnare la città che si rialza dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica”.

“L’offerta di opportunità – ha sottolineato ancora il primo cittadino – è il cardine dell’equità, del vivere secondo una giustizia sociale che non lascia indietro nessuno e, anzi, offre la possibilità a tutti di andare avanti. Dalla scuola al mondo della produzione, vanno allargate le capacità di sviluppo individuale e collettivo”. Questa, ha concluso, “è la prospettiva che da sindaco e da candidato propongo alle cittadine e ai cittadini, alle lavoratrici e ai lavoratori, a tutta Milano”.

(ITALPRESS).