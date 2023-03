MILANO (ITALPRESS) – Per il nuovo stadio “il Milan conferma la volontà di procedere su La Maura”. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine dell’inaugurazione dell'”InfoPoint” sui lavori per Nuovo Policlinico, dopo aver incontrato a Palazzo Marino Paolo Scaroni e Giorgio Furlani, rispettivamente presidente e ad della società rossonera, e Gerry Cardinale, fondatore e numero 1 di RedBird. “Quello che ho chiesto è che innanzitutto, siccome abbiamo una discussione aperta e formale sull’ipotesi dello stadio vicino a San Siro, se non intendono procedere me lo devono formalmente confermare – ha detto ancora Sala – Rispetto a La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse, quello che serve è un progetto. Loro ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima. Per me però è importante che il processo amministrativo avviato sull’ipotesi dello stadio vicino San Siro trovi una definizione. Non possiamo rimanere in sospeso in eterno”. Il primo cittadino di Milano ritiene che il progetto rossonero vada preso in considerazione ma “quando parlo delle condizioni per cui il progetto potrebbe andare avanti ci sono vari temi e tra questi cosa ne pensa il Parco Sud. L’ho spiegato alle squadre, il tema è: se non c’è un passo formale di interesse, io di più non posso fare, non posso avviare discussioni con il Parco Sud sulla base di un interesse manifestato informalmente”. Sull’ipotesi dello stadio all’ex Ippodromo, Sala ha sottolineato la necessità di una discussione in Consiglio comunale. “Questo senz’altro, ma il problema non è solo il Consiglio comunale, è evidentemente nel Parco Sud. Quindi bisogna capire cosa dice il Parco Sud. Lì c’è un’area verde molto importante, quanta ne rimarrà? Ho bisogno di un progetto per avviare il confronto con la politica e con il resto delle istituzioni”. Per quanto riguarda invece l’altro club milanese, “al momento l’Inter non manifesta altre opzioni”, precisa Sala.

– foto Image –

(ITALPRESS).

