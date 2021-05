Sala: “Difficile trovare candidati perchè sindaci pagati poco”

"Non ho mai visto, come in questa tornata elettorale, una difficoltà così significativa a trovare dei candidati perché ci si prende dei rischi importanti e si guadagna poco". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una iniziativa elettorale a sostegno della sua lista civica per le prossime elezioni comunali. fmo/gtr