Sala “C’è rischio oblio della memoria per la strage di piazza Fontana”

MILANO (ITALPRESS) - Per la memoria della strage di piazza Fontana, “Il rischio (dell’oblio, ndr) c’è”. Lo ha detto ai giornalisti il sindaco di Milano Beppe Sala, poco prima dell’inizio del corteo nella giornata del 55esimo anniversario della strage di piazza Fontana. “Noi siamo in piazza non solo per ricordare - continua -, esserci oggi è anche un atto politico. E la politica si fa in tanti modi. Per cui siamo qui anche per costruire il futuro che vogliamo per questo paese”. “Quest’anno è anche un anno particolare perché la scomparsa di Licia Pinelli, la 18esima vittima, dà un senso ancora più profondo a questa presenza. Questa è una pagina delicatissima per il paese che continua a indicarci la via per il futuro. In questi momenti dovrebbero esserci tutti, dopodiché io ci sono sempre”, ha concluso. xp9/tvi