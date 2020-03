“Il fronte Milano resiste e oggettivamente è importante che qui si resista alla diffusione del virus. Per due motivi fondamentali. Il primo certamente per il nostro bene e la nostra salute. Il secondo: resistendo diamo tempo al servizio sanitario e agli ospedali di incrementare l’offerta dei posti letto e in particolare della terapia intensiva. Per cui, ognuno continui a fare la sua parte”. Così il sindaco Giuseppe Sala in un video su Facebook.

“Chi deve stare a casa stia a casa, chi deve lavorare per gli altri continui a lavorare per gli altri. Lo stesso – prosegue il sindaco – vale per il Comune di Milano. Proprio oggi abbiamo 4000 dipendenti in smart working. Amsa sta proseguendo la raccolta differenziata, lo spazzamento e la sanificazione delle strade e addirittura ancora si raccolgono rifiuti ingombranti su prenotazione. Atm su indicazione ricevuta ieri ha abbassato il livello di servizio ma ci siamo accorti che in alcuni casi si stava troppo vicini sui mezzi e quindi ho chiesto rapidamente di rimodulare il servizio. Certamente nessuno ha la bacchetta magica e cerchiamo ogni giorno di fare il meglio possibile”.

Sala chiude “con un pensiero particolare per gli adolescenti. Capisco che per voi libertà e e socialita’ sono linfa vitale, sappiamo che vi stiamo chiedendo un sacrificio in una fase delicata della vostra formazione. Diventerete grandi forse più in fretta con questa esperienza ma anche voi siete parte della nostra squadra e ai vostri genitori chiedo grande attenzione al detto e al non detto. Siamo qua tutti insieme, siamo una unica squadra”.

