Sal Da Vinci il 6 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo il trionfo al Teatro Augusteo con lo spettacolo “Stasera… che sera!”, che ha accolto oltre 40.000 spettatori in sole 24 repliche, Sal Da Vinci ci dà appuntamento al prossimo 6 settembre con “Stasera che sera! Special edition”: una serata-evento, consacrazione dei suoi oltre 40 anni di carriera, che lo vedrà esibirsi per la prima volta in uno dei luoghi simbolo della città di Napoli, Piazza del Plebiscito.

Un vero e proprio regalo dell’artista alla sua città, un concerto che sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i più grandi successi di una delle personalità più amate della scena musicale nazionale. Lo speciale evento, che aprirà la stagione dei concerti a Piazza del Plebiscito, è prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Le prevendite saranno disponibili su Ticketone da martedì 18 marzo alle ore 14.00 e nei punti vendita fisici e su Ticketmaster da domenica 23 marzo alle ore 11.00. Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

