BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Carlos Sainz è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1. Il pilota della Ferrari completa il proprio giro in 1’18″750, precedendo la Red Bull di Max Verstappen (+0″130) e l’altra Rossa del compagno di squadra Charles Leclerc (+0″289). Buona prova di Lando Norris, quarto al volante della McLaren, mentre la Red Bull di Sergio Perez si piazza in sesta posizione tra le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Completano la top 10 Daniel Ricciardo (McLaren) e le Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Alle 17 si torna in pista con la seconda sessione di libere.

