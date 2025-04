NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Durante un briefing a porte chiuse al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, tenutosi lunedì 14 aprile, l’inviato personale del Segretario generale per il Sahara occidentale, Staffan de Mistura, ha indicato il piano di autonomia proposto dal Marocco come l’unica soluzione realistica e percorribile per risolvere il conflitto nella regione.

Nel suo intervento, Di Mistura ha sottolineato la necessità di “dare corpo” alla proposta marocchina, escludendo implicitamente ogni altra ipotesi. Ha inoltre invitato a sfruttare il “nuovo slancio” diplomatico attorno al dossier, citando due sviluppi chiave: il rinnovato sostegno degli Stati Uniti e della Francia alla sovranità del Marocco sul Sahara, e l’accettazione tacita da parte dell’Algeria di tale riconoscimento, testimoniata dalla recente visita del ministro francese in Algeria.

Secondo Di Mistura, il sostegno degli Stati Uniti – ribadito durante la visita a Washington del ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita – e la posizione francese rappresentano un “cambio di paradigma” che potrebbe condurre a una de-escalation regionale e a una soluzione definitiva del conflitto. Il diplomatico ha indicato i prossimi tre mesi come decisivi per capitalizzare il momento favorevole e avanzare concretamente nel processo di soluzione politica.

