NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS/MNA) – I Paesi Bassi hanno ribadito, a New York, la loro posizione a favore del piano di autonomia del Marocco, qualificandolo come un contributo “molto serio e credibile” al processo politico condotto dalle Nazioni Unite.

“I Paesi Bassi considerano il piano di autonomia, presentato dal Marocco nel 2007, come un contributo molto serio e credibile al processo politico guidato dalle Nazioni Unite per risolvere il conflitto attorno al Sahara”, ha dichiarato alla stampa il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp, come riporta l’agenzia MAP.

Sottolineando “l’importanza della stabilità regionale”, Veldkamp ha rinnovato la posizione del suo Paese a sostegno degli sforzi dell’inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara, Staffan de Mistura, per “perseguire un processo politico volto a raggiungere un soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e con i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite”.

Il ministro ha inoltre ricordato le relazioni “molto solide e molto ampie” con il Marocco, dal commercio alla sicurezza, dalla lotta al terrorismo alla questione migratoria.

Il ruolo del Marocco come “partner molto stabile nella regione è cruciale in questo senso”, ha affermato il capo della diplomazia olandese, aggiungendo che il suo Paese apprezza il “partenariato strategico” con il Marocco ed è lieto di “vedere che questa cooperazione si approfondirà e si espanderà ancor più in futuro”.

