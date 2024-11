MILANO (ITALPRESS) – Si è perfezionato nei giorni scorsi il closing dell’operazione di acquisizione del 100% di Next14 da parte di Sae Communication. L’operazione segue l’acquisizione conclusa a febbraio di Different e dà vita ad un primario player nazionale della comunicazione. I soci di Next14 hanno reinvestito nell’operazione circa 10 milioni, entrando con una quota significativa – a fianco di Gruppo Sae, Davide Arduini e Andrea Cimenti – nell’azionariato di Sae Communication, il veicolo che ora controlla il 100% delle due società e che verrà rinominato Next Different, concluse le operazioni di fusione societaria in atto. “L’ingresso ufficiale di Next14 nel nostro progetto – dichiara Donato Iacovone, a cui sarà affidato il ruolo di presidente di Next Different – ne conferma l’ambizione di scala. Puntiamo a creare il campione nazionale della comunicazione integrata, con l’obiettivo di raddoppiare l’attuale fatturato nell’arco di un triennio, sia attraverso la crescita organica delle due realtà, sia attraverso ulteriori acquisizioni”.

“Oggi è un giorno importante per tutte le persone che lavorano con noi – continua Marco Ferrari, fondatore di Next 14 e Ceo di Next Different – vogliamo affermarci sempre più come punto di riferimento per le aziende italiane, con una dimensione e un’ampiezza di servizi adeguata all’evoluzione del mercato, ma mantenendo l’approccio tailor made e imprenditoriale che ci ha sempre caratterizzato. E’ stato relativamente semplice lavorare in questi mesi al piano di integrazione tra le due realtà, non solo per la naturale sintonia con Davide ed Andrea, ma anche perchè Next e Different presentavano un’incredibile complementarità, oltre ad una base comune di valori”.

Insieme a Iacovone, Leonardis, Ferrari ed Arduini, completeranno il consiglio di amministrazione della nuova società Massimo Briolini, Marco Racano e Marco Franciosa.

“Siamo già operativi con il nuovo approccio integrato – dichiara Davide Arduini, fondatore di Different e Ad di Next Different – ed è una grande soddisfazione vedere già i nostri team lavorare insieme nell’headquarter di Via Tortona come fossimo un’unica azienda da sempre. E’ una grande ventata di entusiasmo che stiamo condividendo con i nostri clienti e la nuova identity che ci accompagna da oggi testimonia la volontà di abbracciare innovazione e cambiamento rimanendo fedeli e coerenti ai valori che ci hanno permesso di crescere in questi anni”.

