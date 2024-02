ROMA (ITALPRESS) – Netta affermazione casalinga di Sacramento nella notte italiana della regular-season dell’Nba. I Kings strapazzano per 135-106 i Denver Nuggets, ai quali non bastano i 23 punti del solito Jokic, superato nella classifica speciale delle triple doppia da Sabonis, alla sua 16esima stagionale (17 punti, 17 rimbalzi e 10 assist). Il ritorno di Russell (30 punti) coincide con il successo interno dei Los Angeles Lakers, che superano per 130-122 i New Orleans Pelicans sebbene Williamson chiuda con lo stesso bottino del play-guardia di Louisville. Affermazione esterna di Atlanta Hawks, che piega per 127-121 Philadelphia 76ers con 37 punti di uno scatenato Young. Altri risultati: Boston Celtics-Washington Wizards 133-129; Toronto Raptors-Houston Rockets 107-104; Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets 120-84.

