NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I campioni in carica cadono ancora. Dopo aver perso con Oklahoma ed essersi prontamente rialzati battendo Denver, i Celtics si arrendono in casa contro i Kings che passano a Boston giocando un grande ultimo quarto e imponendosi 118-97. Prestazione da dominatore assoluto per Domantas Sabonis che chiude con una doppia doppia da 23 punti e ben 28 rimbalzi. Il gigante lituano trascina Sacramento che in totale ne porta cinque in doppia cifra. Il miglior realizzatore dei Kings è DeMar DeRozan che ne fa 24 (9 gli assist), poi ci sono i 22 di Malik Monk (8 assist), i 19 di Keegan Murray e gli 11 dalla panchina di Devin Carter. Boston crolla nell’ultimo quarto e lascia il TD Garden con una sconfitta sulle spalle nonostante i 28 punti di Jaylen Brown e la doppia doppia di Kristaps Porzingis (22 punti e 10 rimbalzi), gli unici ad andare in doppia cifra.

Non si fermano i primi della classe a Ovest. I Thunder, infatti, vincono a New York imponendosi 126-101 sui Knicks con uno straordinario Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 39 punti. Un ‘trentellò anche da parte di Isaiah Joe che ne fa 31, mentre Jalen Williams chiude con 19.

Ai padroni di casa non bastano i 27 punti di Jalen Brunson e le doppie doppie di Karl-Anthony Towns (23 punti e 10 rimbalzi) e Josh Hart (16 punti e 13 rimbalzi) per fermare Oklahoma che riscatta così il ko con Cleveland.

Terza vittoria consecutiva per Milwaukee che vince 109-106 a Orlando. Un successo costruito sulle qualità assolute di Giannis Antetokounmpo che sfodera una prestazione da 41 punti e 14 rimbalzi, mentre Damian Lillard ne fa 29, poi dalla panchina arrivano gli 11 a testa di Portis e Middleton. I Magic lottano e se la giocano alla pari grazie anche a un grande Paolo Banchero che, al suo rientro, fa registrare al suo attivo 34 punti.

In tutto sette le gare disputate nella notte italiana. Negli altri match vittorie per Indiana (108-96 su Golden State con 25 punti e 10 assist per Haliburton), Pelicans (123-115 su Philadelphia con 38 punti per McCollum), Chicago (138-105 sui Wizards con 23 punti e 13 rimbalzi per Vucevic) e Denver (124-105 su Brooklyn con la tripla doppia da 35 punti, 12 rimbalzi e 15 assist del solito Jokic).

