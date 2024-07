ROMA (ITALPRESS) – Servire sempre più PMI in progetti di crescita sostenibile attraverso una grande trasformazione organizzativa e culturale interna. Con questi due obiettivi strategici SACE rilancia il nuovo asset di comunicazione.

Nasce Culture Evolution – si legge nella nota – una nuova funzione di comunicazione interna nell’area risorse umane People Care di SACE diretta da Gianfranco Chimirri, che sotto la guida di Valentina Moretti, in SACE da oltre 15 anni con ampia esperienza in event & sponsorship management e people engagement, svilupperà le attività di ingaggio funzionali alla trasformazione culturale di SACE che ha abbracciato un modello unico nel suo genere sul mercato, con ampio utilizzo di nuove tecnologie e IA, approccio agile e leadership diffusa. Inoltre, sarà l’area Marketing & Sales diretta da Antonio Frezza, al diretto riporto dell’AD, a coordinare tutte le attività di ufficio stampa, social media e marketing communication che saranno sotto la guida di Maddalena Cavadini, altra scelta che premia un percorso di crescita interno, con esperienza ventennale nel settore e background in relazioni e studi internazionali.

SACE – conclude la nota – ringrazia Rodolfo Belcastro per il lavoro svolto negli ultimi 6 anni con i migliori auguri per il suo futuro professionale. I target ambiziosi del Piano INSIEME2025 sono quelli di portare a quota 65mila le PMI servite da SACE entro il 2025, anche grazie a una comunicazione pensata per e a misura d’impresa.

