Saccani “Intelligenza artificiale tutela marchio Dop e consumatori”

ROMA (ITALPRESS) - Per la mozzarella di bufala campana Dop "abbiamo circa 26mila referenze, cioè 26mila etichette in giro per il mondo: l'IA mapperà tutte queste etichette, cercando dei segni simili che richiamino le nostre etichette. In questo modo c'è un doppio servizio: uno legato alla tutela della mozzarella di bufala Dop, quindi come denominazione, ma anche legato alla tutela dei singoli marchi dei nostri associati e soprattutto alla tutela del consumatore finale, che deve essere messo nelle condizioni di operare una scelta consapevole". Lo ha detto Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop. xi2/sat/gtr