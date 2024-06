ROMA (ITALPRESS) – Proprio mentre il suo ultimo film, “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì, arriva su Sky, Sabrina Ferilli (che in quel film interpreta la bella e provocante Marisa quasi trent’anni dopo le indimenticabili “Ferie d’agosto”) spegne oggi (28 giugno) le sue prime sessanta candeline. L’esordio al cinema, dopo un infruttuoso tentativo di entrare al Centro sperimentale di cinematografia, risale al 1987 nel film “Caramelle da uno sconosciuto”, giallo diretto da Franco Ferrini che nel cast quasi tutto al femminile annovera anche Barbara De Rossi, Marina Suma, Athina Cenci, Mara Venier e Anna Galiena. Seguono altri piccoli ruoli in film di secondo piano fino a “Anche i commercialisti hanno un’anima” con Enrico Montesano e Renato Pozzetto, “Il giudice ragazzino” (su Rosario Livatino) con Giulio Scaroati e “Diario di un vizio” di Marco Ferreri. Il successo, però, arriva nel 1994 con “La bella vita” di Paolo Virzì con cui si aggiudica il premio Panorama alla 52° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il Nastro d’argento come migliore attrice protagonista e la candidatura al David di Donatello. Due anni dopo Virzì la rivuole nel già citato “Ferie d’agosto” che arriva dopo “Vite strozzate” di Ricky Tognazzi e prima di “Ritorno a casa Gori” di Alessandro Benvenuti.

Sempre nel 1996 la Ferilli è a fianco di Pippo Baudo (con Valeria Mazza) sul palco del teatro Ariston alla conduzione del Festival di Sanremo. Su quel palco è tornata anche nel 2022 come co-conduttrice di Amadeus per una sera.

Negli anni che seguono continua a lavorare nel cinema (da “Tu ridi” dei fratelli Taviani a “Il signor Quindicipalle” di Francesco Nuti), non disdegnando cinepanettoni come “Natale a New York” e “Vacanze di Natale a Cortina”. Lavora anche a teatro (uno, per tutti, “Rugantino”) e in molte fiction tv come “Commesse” e “Le ali della vita”.

Negli anni Duemila il cinema la vede protagonista anche in “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì (che le vale un altro Nastro d’argento) e ne “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. In televisione nel 2013 approda ad “Amici” come giudice, esperienza che ripete più volte. Nel 2024 torna alla fiction Rai con “Gloria” che potrebbe avere un seguito.

A proposito di Rai, dopo un matrimonio durato solo due anni con Andrea Perone, nel 2011 la Ferilli ha sposato il manager Flavio Cattaneo, già direttore generale della tv pubblica. L’attrice, infine, non ha mai nascosto nè le sue idee politiche (da sempre vicine alla sinistra) ne la sua “fede” giallorossa: il 24 giugno 2001, per festeggiare lo scudetto vinto dalla Roma, ha eseguito al Circo Massimo uno spogliarello che aveva promesso proprio in caso di vittoria del Campionato.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]