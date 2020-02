Sabato 28 marzo alle ore 18, alla vigilia della maratona di Roma, si celebrerà la Messa del maratoneta nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) a Piazza del Popolo. Con il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e Mons. Melchor Sanchez presidente di Athletica Vaticana, concelebreranno numerosi sacerdoti maratoneti di diverse nazionalità. Si tratta di un particolare momento di spiritualità per tutti gli atleti – professionisti e amatori – e non solo per coloro che parteciperanno alla maratona di Roma. Al termine della celebrazione ci sarà la benedizione degli atleti e sarà recitata la Preghiera del Maratoneta, disponibile in 37 lingue. L’iniziativa, promossa da Athletica Vaticana in collaborazione con la maratona di Roma e con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, prosegue l’esperienza della Messa del maratoneta che si celebra a New York, Firenze, Valencia e Venezia.

(ITALPRESS).