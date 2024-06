TORINO (ITALPRESS) – Francesco Rutelli spegne 70 candeline ed ha ricevuto tanti messaggi di auguri da parte di ex componenti di quella che fu la “sua” Margherita che magari vorrebbero un suo ritorno in campo politico. “Sono colpito, e riconoscente, per quanti e quali messaggi sto ricevendo, dopo che il mio amico Goffredo Bettini ha speso in pubblico delle parole generose su di me. Singolare: anche da persone che votano il centrodestra. Goffredo fa un’analisi perfetta. Per il centrosinistra, occorre un’alleanza solida tra PD-sinistra, un accordo leale con Conte, e una ricostruzione dell’area riformatrice. Sul modello di quella che fu la Margherita, un’esperienza nata e cresciuta nei territori, anche difficili e periferici, con bravi amministratori, con il pensiero e il sostegno di tanti universitari. Dalle chat e dai talk show televisivi, ahimè, nascono leadership effimere” dice l’ex sindaco di Roma in una intervista a “La Stampa”. “La riuscita della Margherita fu legata a un’aggregazione paziente. Persone che avevano litigato fino al giorno prima ma accettarono di unirsi per creare qualcosa di più grande. Consideri che, stando ai voti assoluti, con il successo alle Europee il partito democratico ha raccolto praticamente gli stessi voti della Margherita di allora. Il che richiama due cose: c’è un’enormità di popolo che non vota, o non vota più; quello spazio politico non si ricrea con una seduta spiritica” sottolinea Rutelli che poi conferma di non aver intenzione di rimetetrsi in gioco: “Ho lasciato la politica da più di dieci anni, e mi occupo di cose che amo e penso siano utili, professionali, o di volontariato. Mi impegno molto per la formazio-ne: nell’audiovisivo valorizzo nuovi talenti creativi con Anica Academy e da anni con il festival Videocittà; sui temi della sostenibilità e della transizione green-tech ho creato ESGR per addestrare i nuovi manager; per il servizio civico la nostra Scuola si rivolgerà non solo a studenti romani, ma a giovani di tutta Italia. Non perdo tempo, mi perdoni, con chi vive di post distruttivi o denigratori, schiavo dell’immediatezza”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).