Russello “Per una migliore mobilità serve una visione integrata”

PALERMO (ITALPRESS) - “Infrastrutture legate alla mobilità? Basta mettersi in macchina e provare a raggiungere l'aeroporto, attraversare la città e ci si rende conto che il grado di disagio è assolutamente insopportabile. Ovviamente tutto questo ha un impatto in termini di sicurezza e sull'economia della città, sull'economia della regione. Abbiamo dei poli industriali, mi riferisco a Termini o Carini, che sono assolutamente non collegati fra di loro. Raggiungere da questi poli l'aeroporto è un problema, attraversare la città è qualcosa che tutti conosciamo. È una città che per decenni non ha più investito in infrastrutture, infrastrutture legate alla mobilità, ovviamente abbiamo alcune linee del tram, ma da sole non bastano. Se non c'è una visione integrata di un sistema della viabilità, complesso, articolato, integrato, non si va da nessuna parte”. Lo ha dichiarato Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria Palermo, a margine di un convegno organizzato da Sicindustria Palermo sulla mobilità del futuro. “Io credo - ha aggiunto Russello - che questa città debba cominciare a osare, appropriarsi di soluzioni e tecnologie che in giro per il mondo esistono e che hanno visto la luce ormai da decenni. Io voglio ricordare che l'ultima grande opera, se così possiamo parlarne, risale ai mondiali di Italia 90. Da allora non c'è più nulla. Il ritardo che si è accumulato in termini infrastrutturali è spaventoso, è inammissibile”. xd6/vbo/gtr