Ruisi “L’Università di Palermo si apre al mondo dell’impresa”

PALERMO (ITALPRESS) - "Vogliamo consentire ai ragazzi di tutti i corsi di laurea di avere accesso al mondo d'impresa e a opportunità lavorative di vario genere. La maggior parte degli studenti coinvolti nell'appuntamento odierno proviene dalle lauree magistrali, ma ci aspettiamo anche una buona risposta dai ragazzi delle triennali e da chi frequenta i dottorati di ricerca". Così Marcantonio Ruisi, delegato al Placement per l'Università di Palermo, a margine del Career Day Unipa, organizzato nel campus universitario di viale delle Scienze con il coinvolgimento di 103 imprese provenienti da molteplici settori e operative sia in presenza che in remoto. Un'intera giornata dedicata all'incontro tra studenti e aziende, per promuovere il passaggio dall'Ateneo al mondo del lavoro. xd8/vbo/gtr