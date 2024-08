Ruggeri (Assocostieri) “La parola chiave è trasformazione”

ROMA (ITALPRESS) - "I porti stanno diventando hub energetici, dei punti fisici - in alcuni casi, anche virtuali - in cui si scambiano delle merci. Sono ovviamente una parte essenziale della catena di trasmissione delle merci che per il nostro Paese sono di assoluta rilevanza strategica, ma stanno diventando anche grandi consumatori energetici per i loro consumi interni e per la capacità di fornire energia ai mezzi navali in stazionamento e in transito". Lo ha detto Elio Ruggeri, presidente di Assocostieri, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/fsc/gsl