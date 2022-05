PADOVA (ITALPRESS) – Aron Szilagyi è il “re” di Padova. L’ungherese tre volte olimpionico trionfa nel GP FIE di sciabola sulle pedane del PalaIndoor e porta a casa lo storico Trofeo Luxardo, vinto per la terza volta in carriera. Il campionissimo Szilagyi batte in finale il coreano Bogul Gu per 15-14 tra gli applausi del pubblico veneto che invece nel torneo femminile celebra il successo dell’azera Anna Bashta davanti alla giapponese Risa Takashima.

Per l’Italia del CT Nicola Zanotti nella gara delle donne si ferma ai piedi del podio un’ottima Rossella Gregorio, chiudendo al quinto posto seppur in non perfette condizioni fisiche. La salernitana dei Carabinieri a inizio giornata ha vinto due sfide tutte italiane contro Camilla Fondi (15-14) prima e con Giulia Arpino (15-9) poi, conquistando successivamente il pass per le top 8 grazie alla convincente vittoria per 15-12 sulla polacca Matuszak. Nel match per il podio però la Gregorio ha ceduto 15-7 all’azera Bashta, poi vincitrice della competizione, così per l’azzurra è arrivata la quinta posizione finale.

Buona gara con stop tra le migliori 16 per Chiara Mormile: la romana dell’Esercito ha battuto la coreana Yoon per 15-14 e la francese Clapier 15-13, poi si è arresa all’ultima stoccata (15-14) contro la francese Queroli.

Si è fermata nel tabellone da 32, al cospetto della forte greca Georgiadu, la giovane Benedetta Fusetti, protagonista di un bellissimo weekend tra il tifo e l’affetto dei suoi concittadini.

Per quanto concerne le altre azzurre, stop tra le 64 anche per Martina Criscio, Irene Vecchi, Rebecca Gargano, Sofia Ciaraglia, Claudia Rotili e Alessia Di Carlo.

Nella prova degli uomini, invece, dove mancava – precauzionalmente – Gigi Samele, il migliore degli azzurri è Dario Cavaliere che, dopo aver superato 15-9 il giapponese Yoshida, batte anche il coreano Kim, testa di serie numero 1 della gara, per 15-10, entrando tra i top 16 dove però si ferma contro l’ungherese Szatmari, che supera il partenopeo dell’Esercito con il risultato di 15-12. Cavalieri chiude così al 15esimo posto.

Il turno dei 32 è fatale al detentore del Luxardo, Luca Curatoli: lo sciabolatore napoletano delle Fiamme Oro, tre volte sul podio quest’anno in Coppa del Mondo, dopo aver sconfitto l’ungherese Pech 15-12, ha perso per 15-13 contro il cinese Yan, concludendo 18esimo. Sulla stessa soglia è uscito Giacomo Mignuzzi (24esimo), che prima ha battuto il croato De Robbio (15-5) e poi ha tenuto testa al fortissimo coreano Oh, cedendo alla fine con il punteggio di 15-12. Out nel turno da 64 Francesco Bonsanto, Pietro Torre, Giovanni Repetti, Michele Gallo, Stefano Sbragia, Federico Riccardi e Mattia Rea.

– foto Ufficio Stampa Fis –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com